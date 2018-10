FK Radnik: Ponašenje Husrefa Musemića nedopustivo

Fudbalski klub Radnik iz Bijeljine izdao je saopštenje u kojem ne krije razočaranje zbog ponašanja trenera Sarajeva Husrefa Musemića na utakmici 12. kola Premijer lige BiH koja je završena u korist bordo tima (2:1).

Saopštenje prenosimo u cjelosti.

"Poštovani!

Nismo se do sada oglašavali ni po jednom pitanju vezano za naš klub, tokom protekle četiri godine. Dobijali smo i gubili utakmice,sve je to sastavni dio fudbalske igre. Težili smo da budemo dobri domaćni i da se svi u Bijeljini osjećaju prijatno prije, za vrijeme i poslije utakmice. Mislimo da smo to sve i dokazali široj sportskoj javnosti u BiH.

Jesmo „mali“ klub, ali imamo svoje dostojanstvo i svoju čast. Ligu BiH igramo časno i pošteno, protiv svakog protivnika ma ko to bio. Međutim nesportska ponašanja od strane jednog čovjeka (Husrefa Musemića) prema našem klubu su već postala nedopustiva.

Svaku utakmicu u posljednje vrijeme on pokušava pretvoriti u svoj šou po vulgarnosti, primitivizmu, vrijeđanju naših fudbalera, našeg vođstva ekipe, Kluba i prostora sa koga dolazimo (seljaci).

Međutim taj isti Husref Musemić je rođen u Bijeljini (Janja),fudbalsku afirmaciju je stekao upravo u Radniku odakle je otišao u Sarajevu pa Crvenu Zvezdu itd.

Zašto se on tako ponaša?

Kako mu to dozvole u FK „Sarajevo“, klubu koga mi izuzetno poštujemo i cijenimo, klubu koji ima armiju svojih navijača koje mi uvažavamo i koji su oslonac kluba sa Koševa. Prošlu sezonu Sarajevo je osvojilo treće mjesto zahvaljujući činjenici da smo igrali pošteno do kraja i ostvarili neriješen rezultat protiv Širokog Brijega u Bijeljini.

On govori o fer-pleju – o odugovlačenju igre, a naša dva igrača su morala biti prinudno zamjenjena na utakmici (jedan zbog razbijenog nosa i nemogućnosti zaustavljanja krvarenja (Sušić) a drugi zbog grubog starta na našeg igrača (Glišić) koji je završio u bolnici sa tri kopče na podkoljenici) na utakmici u Sarajevu.

Naš direktor kluba je u Tuzli posjetio povrijeđnog navijača Sarajeva koji je nastradao na putu za utakmicu u Bijeljini.Nije li to dokaz da smo mi svjetionik sportskog ponašanja u fudbalu Bosne Hercegovine!?

Ovim putem obavještavamo sportsku javnost da više nećemo tolerisati ispade i nesportska ponašanja prema našem klubu od strane bilo koga pa tako ni od Husrefa Musemića.

Svima je valjda do sada potpuno jasno da je Bijeljina najbolji primjer korektnog i sportskog ponašanja i da ni jedan klub ili pojedinac nije imao ni najmanji problem u Bijeljini,to je najmanje što očekujemo i od drugih", kaže se u saopštenju potpisanog od strane Upravnog odbora Radnika.