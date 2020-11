FK Sloboda iz Novog Grada: Ponosni na jesenji dio

Fudbaleri Slobode prvi dio sezone 2020/2021. u M:tel Prvoj ligi Republike Srpske završili su na trećoj poziciji, a iz prvoligaša iz Novog Grada ističu da su ovim rezultatom i te kako opravdali očekivanja kako svojih navijača, tako i Fudbalskog saveza RS, na čiji je poziv i prešao iz druge lige.

Stanje u klubu je svakim danom sve bolje, za razliku od prethodnih godina kada je prijetilo i gašenje.

"Pokušavamo da vratimo klub na stare staze koje Sloboda zaslužuje. Klub smo sveli na to da nikome ništa ne dugujemo. Za poreska dugovanja smo napravili reprograme i to redovno izmirujemo. Kada smo preuzeli klub, dug je iznosio oko 300.000 KM. Sada stojimo dobro, stali smo na noge. Klub mora ići naprijed. Moramo pojačati i Upravu kluba. Napravili smo možda i više nego što smo zacrtali. To je jedno od najprijatnijih iznenađenja ove sezone. Nadam se da smo opravdali pozivnicu FS RS za takmičenje u Prvoj ligi", kaže Mladen Bosančić, predsjednik kluba.

Sloboda ove godine slavi 110. rođendan, a u sklopu proslave je bio planiran i meč sa beogradskom Crvenom zvezdom, ali pandemija virusa korona je sve poremetila.

"Proslava je počela galerijom slika i još traje. Utakmica sa Zvezdom je prolongirana. Nismo odustali od utakmica sa Zvezdom i Dinamom. Čim osjetimo da uslovi postoje, krenućemo u organizaciju utakmica. Nadamo se da će se publika vratiti na stadione, jer je to veliki finansijski udarac. Ne može se igrati bez publike", dodaje Bosančić.

Ako rezultate i formu iz jesenje sezone prenesu u proljećni dio, ekipa iz Novog Grada ima veliku šansu da se bori za najviša mjesta u šampionatu RS.

"Ozbiljno smo shvatili ovaj rang takmičenja. Vjerovali smo u dobar rezultat, a to sada govori mjesto na tabeli. Dali smo šansu i mladim igračima, koji će u narednom periodu biti nosioci igre. Pripreme počinjemo polovinom januara i nadam se da ćemo nastaviti u ovim ritmu i u narednoj polusezoni", ističe Duško Vranešević, trener Slobode.

Prvotimac Mario Desnica kaže da je bilo mnogo onih koji nisu imali povjerenja u ovaj tim, ali da su im pokazali da su pogriješili.

"Mnogi su pričali da smo za borbu za opstanak. Vjerovali smo u sebe. Sloboda nije klub koji treba da se bori za opstanak jer renome kluba to ne zaslužuje. Možemo i moramo bolje i u nastavku sezone", kaže Desnica.