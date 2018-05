FK Sloboda ostao dužan šestorici igrača

Bivšim igračima Ivanu Kostiću, Ivanu Fatiću, Ameru Ordagiću, Aleksandru Subiću, Nerminu Zoletiću i Adinu Džafiću Fudbalski klub Sloboda dužan je isplatiti oko 250.000 KM.

U protivnom Tuzlaci će ostati bez licence za narednu sezonu, koja im je već uskraćena od Komiteta za licenciranje N/FS BiH, ali je mogu dobiti u drugostepenom postupku ukoliko izmire dugove ili postignu dogovor s potražiocima. Delegacija Slobode boravila je početkom sedmice u Savezu kako bi ljude iz Komisija za licenciranje uvjerila da su, kako kažu, "zahtjevi fudbalera nerealni".

"Nakon što smo dobili zvanični dopis u vezi s odbijanjem licence mi smo prije nekoliko dana boravili u N/FS BiH kako bismo argumentovali da su zahtjevi fudbalera prije svega nerealni, te da je stvarni dug osjetno manji. Rečeno nam je kako su propisi FIFA o ovom pitanju pooštreni te da moramo izmiriti navedena dugovanja ili nema licence", rekao je Senad Mujkanović, predsjednik Slobode.

Ukupno oko 100.000 KM potražuju Kostić i Fatić, Subić oko 70.000, Ordagić oko 40.000, a Zoletić 33.000 KM na ime kamata. Zahtjev Džafića je nešto manji od svih drugih i povlači se godinama. S obzirom na to da se cifre koje igrači traže i one koje klub priznaje razlikuju, sve je dobilo i sudski epilog, ali to ipak neće uticaja na ono što je propisano aktima FIFA i N/FS BiH.

"Trenutno smo u fazi razgovora s igračima kako bismo dogovorili dinamiku izmirenja obaveza. S nekima smo već završili razgovore, kod nekih zapinje. Na primjer, Subića je fakturisao 9.000 KM više nego što je na našim isplatnim karticama", kaže Mujkanović.

Sloboda u kasi N/FS BiH ima deponovanih 45.000 maraka, ostavljenih dok se ne završe sudski procesi koje su pokrenuli protiv više fudbalera osporavajući visinu njihovih dugova i tereteći ih za kršenje ugovora, nedisciplinu i samovoljno napuštanje ekipe. Moguće je da će deponovana sredstva sada biti iskorištena za izmirenje dugova i dobijanje licence.