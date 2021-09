FK Željezničar slavi 100 godina: Simbol grada i ponos navijača

Grad Sarajevo ovog vikenda biće u znaku plave boje i proslave jubilarnog 100. rođendana jednog od simbola grada na Miljacki i ponosa navijača.

Fudbalski klub Željezničar 17. septembra davne 1921. godine sa početkom u 16 časova odigrao je svoju prvu utakmicu. Na igralištu je prisustvovalo 500 gledalaca, a SAŠK je bio bolji, pobijedivši 5:1.

"U subotu, 17. septembra, u četiri sata poslije podne odigrat će SAŠK prvu javnu utakmicu nakon svog povratka sa turneje. Interes za ovu utakmicu je osobit pošto ćemo imati priliku da vidimo novih trikova koje je SAŠK na svojoj turneji pripremio. Igra će prema tome biti vrlo zanimljiva, a igra se na 'Kovačićima'. Cijena uobičajena", napisala je "Večernja pošta" 16. septembar 1921. godine, ne sluteći tada vjerovatno niko da je to početak istorije i stvaranje jednog od najuspješnijih sportskih kolektiva ne samo u Sarajevu, nego i u regionu. Teško bi bilo nabrojati sve legende koje su nosile dres tima sa "Grbavice". Od Ivice Osima, Nikole Nikića, Miše Drage Smajlovića, Josipa Bukala, Josipa Katalinskog, Nenada Starovlaha, Mehmeda Baždarevića, Refika Šabanadžovića, Radmila Mihajlovića, Nikole Nikića, Edina Džeke, Elvira Baljića, Dželaludina Muharemovića, Bulenda Biščevića, Hadisa Zubanovića... Mnogi danas, nažalost, nisu među nama, ali oni živi ne skrivaju radost i ponos što su njihova imena upisana u stranice istorije voljenog kluba, koji će veliki jubilej obilježiti današnjom utakmicom M:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Veleža.

"Evo već 20 dana, i više, natežem se sa ženom da odemo do Sarajeva, da malo skoknemo. Volio bih da mogu. Pješke bih došao u Sarajevo, ali ne mogu, a ne smijem voziti. Ne daju mi, pa mogu samo ovako da čestitam", rekao je legendarni Ivica Osim, koji je iz zdravstvenih razloga spriječen, pa će dešavanja na proslavi rođendana svoga kluba morati pratiti iz svog doma u Gracu.

Klupske obaveze u Interu spriječile su i jednog od najvećih od svih fudbalera poniklih na "Grbavici" da ove subote bude u Sarajevu, ali je Edin Džeko video-porukom pozvao navijače na proslavu.

"Naš Željo u subotu slavi 100 godina. Dođite na 'Grbavicu' i zajedno proslavite stoljeće ljubavi", glasila je poruka napadača i kapitena fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Iz Željezničara napominju navijače da je na utakmicu sa "rođenima" potrebno doći u svečanom dres kodu, a oglasio se i Nikola Nikić, kojeg mnogi s pravom smatraju zaštitnim znakom "Doline ćupova".

"Dragi moji 'Manijaci'. Dragi moji željovci. U subotu svi na 'Grbavicu' - hram fudbala. Da dostojanstveno, kako to umiju samo veliki i najbolji, a to smo mi, proslavimo ovaj zlatni jubilej. Sve je prolazno, Željo je vječan. Volim te, Željo", poručio je Nikola Nikić.

Prva utakmica

SAŠK je bio prvi rival Željezničara. Prvu utakmicu su igrali: Stefan Cicvol, Milan Tomić, Vilim Novak, Rudolf Kefer, Milovan Adamović, Stjepan Katalinić, Ludvig Leple, Dragutin Siber, Dimitrije Dimitrijević, Ivan Krajnc i Franjo Cvelfer. U drugom dijelu su nastupili još Ivan Dunkl i Milutin Egić. Prvu takmičarsku sezonu Željo je igrao u drugom razredu sarajevskog podsaveza, a prvu pobjedu ubilježio protiv Barakohba (7:0).

Najveći uspjeh

Najveći međunarodni uspjeh Željezničar je postigao u sezoni 1984/85. Pod vodstvom Ivice Osima bio je nadomak završnice Kupa UEFA. U polufinalu protivnik je bio mađarski Videoton, nepoznanica u evropskom fudbalu, koji je u istoj sezoni eliminisao velikane poput Mančester junajteda, PSŽ-a i beogradski Partizana. U prvoj utakmici u Mađarskoj rezultat je bio 3:1. U uzvratu Željezničar je vodio 2:0 do 87. minute, taj rezultat ga je vodio u finale, no Mađari su svoj prvi prelazak preko centra iskoristili za postizanje pogotka i tako izbacili Željezničar iz Evrope. Željezničar je igrao i u Kupu prvaka, i to nakon osvojenog naslova 1971./72.

Ime kluba

Klub je formiran pod imenom RŠD Željezničar (Radničko-športsko društvo). Od 1953. godine svoje domaće utakmice igra na stadionu "Grbavica". Stadion je od 1953. tri puta obnovljen. Prvo od 1968. do 1976, kada je napravljena sjeverna tribina, zatim je obnovljen nakon reintegracije Grbavice kada je ponovo izgrađena drvena tribina na zapadnoj strani i pred sezonu 2004/05, kada su na sjevernu i južnu tribinu postavljene stolice, čime je kapacitet stadiona smanjen na 12.000 mjesta. Novoizgrađena istočna tribina stadiona "Grbavica" otvorena je 2017. Kapacitet stadiona sada je 13.449.