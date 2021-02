FS BiH čeka dozvolu za povratak navijača, nedisciplina umanjuje šanse

BANJALUKA, SARAJEVO - Za povratak navijača na tribine potrebno je pokazati punu disciplinu svih učesnika, a upitno je da li je i koliko ima, smatra Milorad O. Lale, predsjednik Komiteta za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.

Konačnu odluku o eventualnom prisustvu barem dijela publike na utakmicama proljetnog dijala sezone M:tel Premijer Lige BiH donijeće krizni štabovi Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu sigurnosnih procjena vezanih za pandemiju virusa korona.

Iz bh. kuće fudbala prošle su sedmice uputili molbu da razmotre takvu mogućnost, koja između ostalog predviđa deset odsto popune mjesta od ukupnog kapaciteta stadiona. Takođe, predviđena je i distanca između mjesta i redova, te prisustvo isključivo domaćih navijača.

"Mi još nismo dobili nikakav odgovor nadležnih i isključivo krizni štabovi odlučuju o tome. Dakle, nemamo ništa novo reći što bi 'podgrijalo maštu' ljubitelja fudbala. Optimističan sam i volio bih da se navijači vrate na tribine, ali uporedo sam i realan poznavajući svijest i način razmišljanja naših ljudi. Strahujem da će se desiti situacija da svih 200 ljudi ili većina na nekom od stadiona odmah sjedne na jedan dio tribine i ne poštuje mjere. Svjedoci smo takvih dešavanja svakodnevno na ulicama u gradovima širom BiH. Ako bi se to dogodilo, imali bismo situaciju da praznimo tribine i kažnjavamo klubove, a kod kriznih štabova izazovemo reakciju novog zatvaranja. Jednostavno treba nam više discipline i više odgovornosti za dobrobit svih nas", smatra Lale.

Da su njegove tvrdnje osnovane, potvrđuju i neki primjeri iz prvog dijela sezone. U 19 do sada odigranih kola M:tel Premijer lige BiH prisustvo navijača je bilo zabranjeno. Na stadione je mogao samo ograničen broj predstavnika klubova i medija.

"Imali smo odluku da je na stadionu mogao biti samo ograničen broj osoba iz klubova na osnovu akreditacija, a na TV prenosima pojedinih mečeva smo čuli gotovo jednu vrstu organizovanog navijanja. Očigledno je neko radio neke zloupotrebe. To je pokazatelj da nema dicipline. Mjere se moraju poštovati maksimalno i to je jedini put do njihovog ublažavanja ili novih restrikcija", poručio je Lale.

Nastavak sezone M:tel Premijer lige BiH planiran je za vikend 27. i 28. februara. Iz FS BiH ističu da od kriznih štabova odgovor po pitanju prisutva publike očekuju do kraja ove sedmice kako bi na vrijeme obavili pripreme vezane za seminare za sudije, kontrolore suđenja, medicinsko osoblje i ostalo.