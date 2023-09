FSS: Kralj pola godine van fudbala, Partizanu žestoka kazna

Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije kaznila je Ivicu Kralja šestomjesečnom zabranom rada u najpopularnijem sportu.

Kasa Partizana, kako saznaje Sport klub, dodatno je olakšana i za milion dinara.

Razlog – komentarisanje suđenja i klupsko saopštenje posle gostovanja u Bačkoj Topoli, u prvom kolu Mocart bet Super lige.

Prijavu je podnio Dejan Filipović, predsjednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije.

Crno-beli su, podsjetimo, u burnim odjavama meča na TSC areni (3:3) oštricu kritike usmjerili ka arbitru Milanu Mitiću, saradnicima u VAR sobi i posebno prvom čovjeku sudijskog organa srpske kuće fudbala.

Sportskom direktoru Partizana odmjerena je drakonska kazna. Neće smjeti da bude angažovan pola godine u fudbalu, praktično da daje izjave, sjedi na klupi, ulazi u svlačionicu, potpisuje klupske odluke i slično.

U odluci prvostepene komisije navedene su i konkretne rečenice, zbog kojih je suspendovan Ivica Kralj.

"Kao bivšeg sportistu, reprezentativca ove zemlje, nekoga ko je prošao sve u karijeri, najviše me je pogodilo perfidno i tendenciozno suđenje od prvog do poslednjeg trenutka utakmice, a, verujte, ja to mogu da prepoznam. Taj čovek, ako se on čovekom uopšte može i nazvati, pokušao je da uništi sve ono što mi poslednja tri meseca mukotrpno radimo i gradimo".

U nastavku se navodi:

"Postavljam logično pitanje: kako nazvati nekoga ko vas sve vreme potkrada i krade, ko vam na kraju ukrade i zasluženu pobedu, sem jednim imenom… Znam da „papir“ ne trpi mnogo toga, ali taj nazovi čovek je upravo to. Taj nazovi čovek je puki izvršilac naređenja drugog nazovi čoveka, čije ime ću da izgovorim javno", citirana je izjava Ivice Kralja.

Kao otežavajuća okolnost, iskusnom sportskom radniku stavljena je i bogata igračka karijera, značajan broj utakmica u državnom timu.

I umjesto da bude korektivan faktor, angažovan u korelaciji sa fudbalskim organima, od predstavnika Partizana, kako se ocjenjuje u izreci odluke o suspenziji, čule su se teške riječi.

Zanimljivo, uprkos prijavi s potpisom predsjednika Sudijske komisije, Ivica Kralj nije se izjašnjavao, niti pisao odgovor Disciplinskoj i etičkoj komsiji FSS. Sportskom direktoru Partizana ostaje mogućnost žalbe drugostepenom organu.

Crno-beli će pride morati da plate milion dinara, zbog klupskih saopštenja na istu temu.