FSS poručuje: Nećemo igrati EP ako se Hrvatska i Albanija ne kazne (VIDEO)

​Jovan Šurbatović, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije (FSS), izjavio je da će srpski nacionalni tim napustiti Evropsko prvenstvo ukoliko albanski i hrvatski fudbalski savez ne budu kažnjeni, odnosni njihove pristalice.

Hrvatski i albanski navijači su tokom jučerašnje utakmice dvije fudbalske reprezentacije u 59. minutu zajedno krenuli da skandiraju parole "Ubij, ubij Srbina" i "Srbe na vrbe" tokom meča drugog kola grupe B Evropskog prvenstva (2:2).

"FSS će zahtjevati od UEFA najoštrije mjere, pa i po cijenu da ne nastavimo takmičenje. Ovo je skandalozno i ne želimo da se to ponavlja", rekao je Šurbatović za "RTS", ali nije precizirao kakvu kaznu očekuje:

Hey @UEFA Albanian and Croatian fans are chanting, "Kill, kill, kill the Serb!" (Ubij, ubij, ubij Srbina) pic.twitter.com/QrOzFLBPaH — Bond...cigare Bond (@zatviter) June 19, 2024

"Želimo da drakonski budu kažnjeni navijači koji su uzvikivali neprihvatljive parole. Ne znamo šta to tačno znači".

Nastavio je da priča o spornim dešavanjima i zahvalio se Evropskoj kući fudbala na tome što je oduzela akreditaciju albanskom novinaru koji je provocirao srpske navijače.

"Uputićemo apel UEFA povodom današnjih dešavanja. Nemaju nikakve veze sa sportom i fudbalom. Ne želimo da politizujemo prvenstvo", kaže Šurbatović.

UEFA je juče sa ukupno 14.500 evra kaznila i Srbiju, prenosi "b92".

"Mi jesmo kažnjeni, ali to su pojedinačni slučajevi. Mi smo kažnjeni zbog jednog pojedinca zbog rasističkog vrijeđanja. To mi nismo. Ne želimo da se to pripiše našim navijačima. Svakoga primamo otvorenog srca i po tome smo poznati. Apelujem da protiv Slovenije i Danske budemo gospoda", objašnjava Šurbatović, koji zaključuje još jednim osvrtom na jučerašnji incident u Hamburgu:

"Nije zapamćeno u istoriji fudbala. Takvim stvarima nije mjesto u fudbalu. Ne želimo da učestvujemo na Evropskom prvenstvu ako se takve stvari dešavaju. Sigurno smo, pošto smo u stalnoj komunikaciji sa UEFA, da će one biti rigorozne."

