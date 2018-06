FSS se žali FIFA na suđenje, kopačke i "albanskog orla"

Potpredsjetnik FSS Savo Milošević i generalni sekretar Saveza Jovan Šurbatović potvrdili su da će uložiti žalbu FIFA zbog tendencioznog suđenje Feliksa Briha, ali i provokacija albanskih fudbalera i navijača na meču sa Švajcarskom u Kalinjingradu.

Srbija je izgubila od Švajcarske 2:1 poslije preokreta, a meč je obeležio detalj iz 66. minuta kada je Nemac Brih svirao Aleksandru Mitroviću faul u napadu, iako su ga u tom trenutku istovremeno držala dvojica protivničkih igrača u svom kaznenom prostoru.

"Sve je jasno, već smo obavili dosta razgovora, zvanično smo uputili žalbu i protest FIFA na suđenje. Ne očekujem neke spektakularne odluke, ali mi imamo još jednu utakmicu i nećemo se tako lako odreći osmine finala. Neka je Brazil sto puta, ali igrao je protiv Švajcarske i Kostarike i nije nešto bio dominantan u odnosu na njih više od nas. I protiv njih se može igrati. Ali ako ćemo ponovo da pričamo o osvim stvarima i protiv Brazila onda je besmisleno", rekao je Milošević.

"Dosta vas me znate dugo, nisam neko ko će da traži opravdanje, nisam nikad. Najmanje me boli izgubljena utakmica. Izgubio sam ih mnogo, izgubili smo danas i izgubićemo ih još mnogo. Ali ako uvedemo sistem koji treba neke stvari da reguliše i mi u dve utakmice doživimo ovakve stvari. Ni protiv Kostarike nije pozvan VAR za penal nad Mitrovićem, isti penal koji je suđen za Hrvatsku protiv Nigerije. Ovo je malo skandaloznija odluka u kojoj je gospodin dosudio kontra faul. Čak je i to sebi dozvolio. Onda je pitanje što smo uveli VAR. Onda je očigledno da taj VAR važi samo za neke i po potrebi. Što je skandaloznije nego da smo ostavili same sudije i njihovu odluku u toj sekundi, a tada je logičnije da naprave grešku jer imaju sekund da nešto odluče. Ovi imaju vremena da pogledaju snimak pet, deset puta da sve sagledaju i opet dolazimo u situaciju da smo samo zamenili ljude. Sad ovi koji su na terenu greše, to smo znali, a ovi koji treba da ih koriguju odlučuju kad će da ih koriguju, što je još gore. Bolje da ga onda nismo uvodili", rekao je Milošević Sinoć i dodao:

"Ispada da pričamo samo o jednom detalju, a taj jedan detalj odlučuje utakmicu. Odlučuje i o tome šta ćete sutra pisati, šta će ljudi misliti, jer na 1:1 na da je penal i damo gol potpuno je drugačija priča. A sada pričamo o tome da smo u poslednjih deset minuta odigrali loše, da se raspalo sve što smo radili 60-70 minuta. Da stavimo taj VAR u stranu, nislim da niko nije razbio Švajcarsku 70 minuta kao mi danas. Uz konstantno tendenciozno suđenje, ta odluka nije jedina bila sporna. Ja sam u prvom poluvremenu video da čovek ima tendenciozne odluke. Prvi naš start bio je žuti karton, drugi start je bio žuti. Treći je bio žuti. Prvi faul Matića, prvi Milivojevića, prvi Sergeja. Tu se već videlo da je suđenje tendeciozno. I uz sve to mi smo imali igru, i rezultat, maksimalno dobru situaciju na terenu".

"Možemo da i mi i vi krivimo igrače, ali jedina glupost koju je tim napravio, to sam rekao i momcima u svlačionici, je gol koji smo primili posle kornera koji smo mi imali i završili ga, imali smo vremena da se vratimo i primili smo gol posle kontre. To je jedina stvar koju mogu da zamerim. Mislim da je zalaganje bilo dobro i da je igra bila zaista kvalitetna. Igrali smo protiv fenomenalne ekipe u kojoj detalji odlučuju. U ovoj situaciji neću da pričam o sudiji. FIFA je uvela VAR zbog takvih grešaka sudija. Koje se dešavaju, da li su namerne ili ne nije bitno. Uveden je VAR da se ne bi pričalo o teorijama zavere i tendencioznom suđenju. Da li je pogrešio ili ne ili bio tendenciozan nije bitno, imamo VAR. Zašto smo ga onda uveli? Prosta stvar. Ovo je smešno. Nije to bila situacija 90% da jeste, ali ima i 10% da nije. Ljudi se krste u svetu", nije se zaustavljao Milošević.

Na priču Miloševića nadovezao se Šurbatović koji je objasnio zbog čega će FSS sve da se žali FIFA i šta očekuje od toga.

"Mi imamo dva sata posle utakmice da najavimo žalbu, mi smo to uradili. U stalnom smo kontaktu sa lokalnom kancelarijom FIFA. Naš stručni tim u Beogradu priprema analizu cele utakmice. Nije u pitanju samo penal. Žalbu ćemo predati u roku, još sutra (subota) i javno ćemo je objaviti. Ono što nemamo je jednak trerman. Pre samog početka utakmice smo se žalili na nastup Šaćirija koji je na kopačkama imao zastavu tzv. države Kosovo. Uložili smo prigovor, tražili da promeni obuću. To je očigledna politička provokacija, igrali smo protiv Švajcarske, a ne protiv Kosova. Oni su nam odgovorili da prema propisima ima pravo da nastupi. Takođe smo uočili neke zastave kojima nije mesto, poreza koji su provocirali. Mi smo kažnjeni za utakmicu protiv Kostarike, koja je bila mirna, bez ikakvih incidenata naših navijača, 10.000 franaka zbog male zastave koja se pojavila 45 minuta pre utakmice na minut. Sada čekamo da vidimo kako će reagovati FIFA na kopačke Šaćirija, na dvoglavog albanskog orla na tribinama, proslava gola je takođe skandalozna. FIFA nema isti tretman za sve. Naravno da ne očekujemo da FIFA izbaci Švajcarsku, to nije realno, ali moramo da zaštitimo naš integritet. Šta nas očekuje protiv Brazila ako imamo ovakvav tretman u prve dve utakmice. Oštećeni smo za penal i u prvoj utakmici. Čemu onda taj VAR ako se selektivno primenjuje?", istakao je Šurbatović.

