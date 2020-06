Fanimo pred vratima Zrinjskog

Nogometni klub Zrinjski uveliko se sprema za nadolazeću sezonu, te je u ovom trenutku najaktivniji klub u BiH. Višestruki bh. prvak zasad je potvrdio četiri pojačanja za novu sezonu, a naredno bi moglo biti i najveće ukoliko uspije da dogovori dolazak najtraženijeg igrača BHT Premijer lige BiH, Matijasa Fanima.

Nakon Dragana Lovrića, Filipa Arežine, Ivana Enina i Almira Bekića, "plemići" čine velike napore da engleskog fudbalera dovedu "Pod Bijeli brijeg". Fudbaler Mladosti iz Doboja kod Kaknja je već neko vrijeme velika želja većine vodećih premijerligaških timova, a prema izvorima bliskim mostarskom klubu, sada je veoma blizu da obuče dres Zrinjskog. Navodno su pregovori u završnoj fazi, a ukoliko se transfer realizuje, Mladosti će pripasti dio obeštaćenja, vjerovatno procenat i od narednog transfera. Inače, Fanimo je član Mladosti od januara 2019. godine i tada je stekao status jednog od najboljih igrača bh. šampionata. Minule sezone u 17 nastupa upisao je pet golova i isto toliko asistencija.

"On sigurno neće naredne sezone igrati za Mladost. Osim inostranih, moram reći da postoje i konkretne ponude iz Premijer lige BiH", potvrdio je predsjednik Mladosti Mensur Mušija, koji očekuje dobru zaradu od ofanzivnog veznjaka koji je u Mladost stigao iz slovenačke Drave.

Bez obzira na to kakav bude ishod sa Fanimom, Zrinjski će do početka sezone sasvim sigurno dovesti još igrača. Među velikim željama trenera Mladena Žižovića je i lijevi bočni fudbaler Radnika Slaviša Radović, koji je sarađivao sa mladim stručnjakom dok je ovaj bio trener Radnika. On je prošle sezone upisao čak sedam asistencija za tim iz Bijeljine.

Uporedo sa dolascima, u Zrinjskom svakim danom raste i broj odlazaka iz Mostara. Rubrika odlasci porasla je od juče nakon što je klub, koji je minulu sezonu zbog virusa korona završio na trećem mjestu, potvrdio rastanak sa Darijom Rugaševićem. Hrvatski internacionalac nakon dvije sezone u Mostaru ipak bi mogao karijeru nastaviti u BiH, s obzirom na to da je interes za njegove usluge pokazao Široki Brijeg. Inače, pored njega do sada su redove "plemića" napustili još: Ivan Ćurjurić, Edin Rustemović, Renato Gojković i Damir Šovšić.

Zrinjski bi pripreme za nadolazeću sezonu, u kojoj će igrati i kvalifikacije za Ligu Evrope, trebalo da počne ove sedmice. Nova sezona BHT Premijer lige BiH zakazana je za početak avgusta.