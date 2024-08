Farani nisu ljuti: Čestitke Borcu, mi ionako više volimo Konferencijsku ligu

Fudbaleri Borca sinoć su bili bolji od Ki Klaksvika u kvalifikacijama za Ligu Evrope ostvarivši pobjedu rezultatom 3:1.

Ovim trijumfom banjalučka ekipa igraće grupnu fazu UEFA takmičenja, a dvomeč sa Ferencvarošom će odlučiti da li će to biti Liga Evrope (ako pobijede) ili Lige konferencija (ako izgube).

Sa druge strane, Ki Klaksvik će u duelu plej-ofa protiv Helsinkija pokušati da uđe u Ligu konferencija. Farani nisu u Banjaluci uspjeli da ostanu i igri za Ligu Evrope, ali čini se dobro su podnijeli poraz, čestitali Borcu na velikom uspjehu i usput se našalili.

"Dali smo sve od sebe. Čestitke Borcu. Ipak, mi najviše volimo Konferencijsku ligu. Vidimo se Helsinki", naveli su iz Ki Klaksvika na društvenoj mreži X.

FULL TIME: Borac Banja Luka 3-1 KÍ (4-3 agg.) We gave everything we had. Congratulations to Borac. We've also always liked the @europacnfleague the most.