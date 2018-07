Faruk Hadžibegić, posljednji kapiten Jugoslavije: Modrić najbolji igrač Mundijala

Luka Modrić je ubjedljivo najbolji fudbaler na Svjetskom prvenstvu u Rusiji i može odvesti Hrvatsku do finala, smatra Faruk Hadžibegić, posljednji kapiten reprezentacije SFR Jugoslavije.

Proslavljeni fudbalski as se nada da "vatreni" neće doživjeti sudbinu njegove generacije koja je predvođena Ivicom Osimom na Mundijalu u Italiji davne 1990. godine osvojila peto mjesto, iako je u četvrtfinalu nadigrala Argentinu i Dijega Maradonu. Kobni su tada Jugoslovenima bili penali, koji su zamalo skupo koštali i Hrvatsku u osmini finala protiv Danske. Iako su njegove simpatije na ovogodišnjem Mundijalu prije svega na strani Francuske (igrala u petak), zemlje u kojoj već više decenija živi i radi, želi da četa selektora Zlatka Dalića ode do kraja.

"Na našim prostorima euforija je brzo zapaljiva. Ne treba nam mnogo da poletimo visoko i sebe vidimo negdje na nekom tronu. Međutim, dosadašnja igra Hrvatske, igrački kadar koji imaju, selektor, pa i raspored govore da je hrvatski optimizam ovoga puta potpuno opravdan. Luka Modrić je pravi maestro u kopačkama. Dirigent je svoje ekipe i najvećim dijelom upravo je on doprinio dobroj igri Hrvatske. Hrvatska је odlična reprezentacija zahvaljujući upravo njemu. I zbog njega bih volio da osvoje Mundijal, jer ja volim velike i dobre igrače, a Luka to zaista jeste", rekao je Hadžibegić za "Nezavisne".

NN: Da li је Hrvatska kvalitetnija od Rusije?

Hadžibegić: Svako ko je stigao do četvrtfinala nije slučajno tu gdje jeste. Hrvati su jako dobra ekipa, interesantna i, što je najvažnije, veoma su iskusni. Dovoljno je reći da imaju Modrića, koji je po meni do sada najbolji igrač Svjetskog prvenstva. S druge strane, Rusi igraju kod kuće, a to sigurno nije zanemariva činjenica i određena je prednost, ali Hrvatska može proći.

NN: Kako ocjenjujete ovogodišnji Mundijal?

Hadžibegić: Ocjena pet u svakom smislu. Rusi su još jednom pokazali vrhunske organizacijske sposobnosti, u šta nismo ni sumnjali, a ono što me posebno raduje je svakako i kvaliteta igre. Fudbal je doživio neke promjene, moderniji je, zanimljiviji, brži i dinamičniji. Iskren da budem, drago mi je i što su neki veliki favoriti otpali: iako se vjerovatno većini to ne sviđa, meni je drago. Ne mislim pritom ništa loše.

NN: Zašto Vas je obradovala eliminacija favorita?

Hadžibegić: Radujem se jer se vidi smjena generacija. Nove snage su kako na samom terenu među igračima, tako i na klupama, odnosno u stručnim štabovima. Uz dužno poštovanje prema nekim igračkim veličinama, ipak dosta je bilo više i Mesija i Ronalda, na klupi Kupera i sličnih. Vrijeme je da vidimo neke nove zvijezde, neke nove poteze, stilove igre i mislim da svi uživamo upravo zbog toga. Draž fudbala i sporta je valjda i ta da pobjede i trofeji nisu rezervisani unaprijed samo za one najpopularnije.

NN: Igraju li nove snage ljepši fudbal?

Hadžibegić: Mislim da će se većina složiti sa mnom da je gledljiviji i ljepši fudbal u Rusiji upravo jer su tu neka nova imena. Reprezentacije iz drugog plana pokazuju ozbiljnost. Svi su napredovali i meni je drago zbog toga da se ta lista potencijalnih kandidata za prvo mjesto nakon ovoga što smo vidjeli u Rusiji više neće vrtjeti samo oko četiri ili pet reprezentacija. Žao mi je, na primjer, što Muhamed Salah nije imao priliku više odigrati na SP. Njegovo neigranje u prvoj utakmici se poprilično odrazilo na krajnji plasman njegovog Egipta, ali to je jednostavno tako. Nekad fali samo jedan igrač ili nešto drugo jednoj ekipi za neki podvig.

NN: Šta je nedostajalo Srbiji za bolji plasman?

Hadžibegić: Srbija je imala odličnu priliku, koju je sama prokockala. Odlično su otvorili Svjetsko prvenstvo i odlično odigrali prvu utakmicu bez obzira što su pobijedili samo 1:0. Umjesto da tako nastave protiv Švajcarske, kao što smo svi očekivali, oni su neobjašnjivo pali. Falio im je čovjek koji je lider da pokrene tu kvalitetu koju Srbija ima i glatko dobije Švajcarce. Desio im se taj balkanski sindrom da su se raspali, a nije bilo vođe da ih posloži. Osjećao sam neko rivalstvo unutar tima Srbije. Falilo im je neke energije. Srbija je zapravo na neki način samu sebe eliminisala.