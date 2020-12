Feđa Dudić: Sazreli smo za Evropu

Sazreli smo za Evropu, poručio je Feđa Dudić, trener Veleža, ekipe koja iza sebe ima najbolje odigranu polusezonu u novijoj istoriji.

"Rođeni" su nakon 19 odigranih kola M:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine četvrti na tabeli. Kiksevi Željezničara u završnici fudbalske jeseni su im pomogli i da budu na samo tri boda zaostatka za drugim mjestom, odnosno sa jednim bodom manje iza trećeplasiranog Širokog Brijega.

"Mislim da će se mnogi složiti sa mnom da je Velež najpozitivnija priča jesenjeg dijela sezone. Nakon godina turbulencija, padova i brojnih problema imamo ponovo Velež koji konkuriše za najviše domete. Uporedo radimo na izgradnji ekipe i infrastrukture i vjerujem da će kruna tog rada doći i na kraju sezone sa izlaskom u Evropu. Nadamo se tome, nećemo biti lažno skromni i reći da nije tako. Borićemo se za mjesto koje nas vodi na međunarodnu pozornicu. Vraćaju nam se na proljeće trojica povrijeđenih igrača, a uporedo ćemo osvježiti ekipu sa dva-tri nova fudbalera", kazao je Dudić.

Mostarci su jedina ekipa koja nije poražena jesenas od Sarajeva na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović Hase - Koševo".

"Mislim da smo mi u svim međusobnim utakmicama u prvenstvu protiv ekipa koje su ispred nas trenutno pokazali da smo ravnopravni i da možemo igrati s njima. Sarajevo je zaista ove sezone pokazalo najviše, zasluženo su prvi, ali mi smo jedina ekipa koja nema poraz na 'Koševu'. Od 'Želje' jesmo poraženi u prvom kolu na 'Grbavici', ali nas je taj poraz 'razbudio' i pomogao nam na neki način da u nastavku krenemo drugačije i zrelije. Sa 'Željom' smo kući remizirali, iako je možda bilo realnije da smo mi pobijedili. Široki nas je eliminisao u Kupu BiH, ali smo im se revanširali pobjedom u prvenstvu", ističe Dudić.

I pored dobrog plasmana, Dudić u analizi prvog dijela sezone izdvaja i neke loše momente.

"Sigurno da je bilo i loših utakmica. Bio ih je manji broj, a naveo bih Olimpik na Otoci i Krupu u Krupi. To su utakmice u kojima smo morali i mogli bolje i rezultatski i u polju. Ostalo je bilo u granicama onoga što se očekivalo od nas. Imamo i to nesretno ispadanja iz Kupa BiH protiv Širokog Brijega u utakmici u kojoj smo imali 30 šuteva prema golu. Taj poraz nas je dosta uzdrmao i to se odrazilo na sljedeću utakmicu u Krupi. Porazi su sastavni dio sporta, ali i kada se gubi, mora biti način kako se gubi", kazao je Dudić.

Fudbaleri Veleža pripreme za nastavak sezone počeće 14. januara.