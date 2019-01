Felaini napušta Mančester junajted i odlazi u Kinu

Britanski mediji javljaju da je Mančester junajted postigao dogovor sa kineskim klubom Šandong Luneng o prodaji Maruana Felainija. Navodno je belgijski fudbaler prošao ljekarske preglede i transfer je veoma blizu realizacije.

Felaini je u četvrtak ujutru na društvenim mrežama postavio sliku sa aerodroma na kojoj se nalazi sa prijateljima pred polazak za Kinu. Navodno Junajted će prodajom reprezentativca Belgije zaraditi oko 12 miliona evra.

Felaini je prošlog ljeta potpisao novi ugovor sa Mančesterom do ljeta 2020. godine. No, od dolaska na klupu privremenog menadžera Ole Gunara Solskjera odigrao je svega tri minute u sedam premierligaških utakmica. Uz to Junajted želi da smanji troškove, pa se prodaja 31-godišnjeg veznjaka nameće kao logična.

Felaini je u Junajted stigao 2013. godine iz Evertona za 27,5 miliona funti (oko 31,5 miliona evra). U dresu “crvenih đavola“ odigrao je 177 takmičarskih utakmica i postigao 22 gola. Za reprezentaciju Belgije nastupio je 87 puta uz 18 pogodaka.