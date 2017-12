Felaini odbio prvu ponudu Junajteda za produženje ugovora

Maruan Felaini (30), fudbalski reprezentativac Belgije odbio je prvu ponudu Mančester junajteda za produženje ugovora, te je dodao da još uvijek nije odlučio da li da ostane na Old Trafordu.

Felaini trenutno ne igra zbog povrede, a ove sezone je upisao 12 nastupa u svim takmičenjima za “crvene đavole“. S obzirom da mu ugovor ističe na ljeto 2018. godine Mančester junajted je počeo proces produženja ugovora sa Belgijancem. No, Felaini je prvu ponudu odbio.

“Iskreno ne znam da li ću ostati u Mančester junajtedu. Imam nešto na pameti. Da me Mančester junajted više ne želi, to bi mi već rekli. Napravili su i ponudili mi prijedlog novog ugovora i mislim da će napraviti još jedan. Još ne znam da li ću tu ponudu prihvatiti, vidjećemo. Razgovarao sam sa Žozeom Murinjom. On je menadžer koji poštuje odluke svojih igrača“, kazao je Felaini za belgijske medije.

Felaini je u Mančester junajtedstigao 2013. godine iz Evertona. Za klub s Old Trafforda odigrao je 145 takmičarskih utakmica i postigao 19 golova. U dresu Belgije do sada je upisao 80 nastupa uz 16 pogodaka.