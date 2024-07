Feliks se vratio u Atletiko, ali neće se dugo zadržati

Žoao Feliks se vratio klupskim obavezama u Atletiko Madridu, ali je vrlo izvesno da će promeniti sredinu uskoro.

Portugalski napadač nije zadovoljan u Madridu, a ni Atletiko nije zadovoljan Feliksom, pa je samo pitanje trenutka kada će doći do rastanka.

Za Feliksa se ozbiljno interesuje Aston Vila, inače klub koji je ovog leta za sada potrošio najviše novca u Evropi. Feliks je velika želja Unaija Emerija, ali timu iz Birmingema ne odgovara cijena koju bi platili.

João Félix, back in Madrid to train alone supported by Atlético Madrid staff. No chance to stay at Atléti as club wants to sell him… and he wants to leave. Unai Emery, insisting with dream signing but Aston Villa will try to reduce expensive package. One to watch. pic.twitter.com/XSy4LDLQeK