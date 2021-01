Ferdinand priznao da se opijao - rakija pred meč protiv Arsenala

Nekadašnji defanzivac Mančester junajteda Rio Ferdinand priznao je da je svojevremeno, kao igrač Vest Hema, pijan igrao protiv Arsenala.

Ferdinand, koji je poznat po tome da je imao problema sa alkoholom, nedavno je gostovao u jednom podkastu gdje je i otkrio taj detalj sa početka karijere.

Te 1996. godine, kada je pijan ušao na teren, imao je samo 17 godina, a popio je tri rakije pred meč koji nije trebalo ni da igra. Međutim, ekonom ga je našao i poručio mu da se spremi i da će biti u timu.

