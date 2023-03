Ferguson i Venger prvi u Kući slavnih Premijer lige

Proslavljeni fudbalski stratezi, Ser Aleks Ferguson i Arsen Venger od danas su i zvanično u Kući slavnih Premijer lige.

Od njenog osnivanja 1992. zajedno su osvojili 16 od mogućih 30 trofeja Premijer lige - Ser Aleks 13 i Arsen Venger tri.

Teško da će se pojaviti dvojica trenera koja će toliko unaprijediti Premijer ligu i koja će u svojim klubovima provesti po dvije i kusur decenije, kao što su to učinili Aleks Ferguson i Arsen Venger.

Two legends who helped define the Premier League. Sir Alex Ferguson and Arsene Wenger are the first two inductees of the 2023 #PLHallOfFame pic.twitter.com/fwgwtst5c3