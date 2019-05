Filip Đuričić za "Nezavisne": Fudbal je ljubav, a ne posao

Balkanski Krojf je konačno pronašao mirnu luku! Filip Đuričić (27) se nakon turbulentnih sezona skrasio u Sasuolu, gdje se polako, ali sigurno vraća u formu zbog koje je bio na meti Arsenala, Mančester junajteda, Liverpula, Juventusa... U razgovoru za "Nezavisne" srpski fudbaler kaže da još nismo vidjeli ono najbolje od njega i da još sanja dres Crvene zvezde.

Prošao je školu "crveno-bijelih" i već sa 14-15 godina pokazao da se radi o velikom talentu. Put ga je odveo u Olimpijakos i nikada nije zaigrao za prvi tim Zvezde. Vanserijski talenat je pokazao u dresu Herenvena, a od 2013. je promijenio sedam klubova (Benfika, Majnc, Sautempton, Anderleht, Sampdorija, Benevento i sada Sasuolo). Uskoro će godina dana kako igra u ovom italijanskom timu i, čini se, da je napokon pronašao sebe. Odigrao je 20 utakmica u Seriji A ove sezone.

"Generalno sam zadovoljan, ali uvek može bolje. Veliki sam perfekcionista i trudim se uvek da izvučem najviše iz sebe. Imao sam veoma dobrih partija i ono što mi je najbitnije je to što su se te dobre partije poklopile sa dobrim rezultatima kluba. Najbitnije je da radim na tome da budem konstantan i da stalno držim visok nivo forme", rekao je Đuričić, koji je sa Sasuolom izborio opstanak u Seriji A.

NN: Promijenili ste dosta klubova. Čini se da nikako ne možete da pronađete pravu formu koja Vas je krasila u Herenvenu. Koji je razlog za to?

ĐURIČIĆ: Ne bih se složio da ne mogu da nađem pravu formu. Jesam možda najbolje partije pružao u Herenvenu, ali sam isto tako i u drugim klubovima imao zapaženu ulogu. Ulazim u godine kada igrači treba da pokažu najveću zrelost i najveći kvalitet i verujem da ću u narednih četiri-pet godina da odigram najbolje sezone u karijeri.

NN: Da li su riječi Dragana Stojkovića Piksija da ste Vi jedan od igrača koji može da ponovi njegove partije za Vas bile teret? U Holandiji su Vas zvali balkanski Krojf. Čini se da su mnogi od Vas očekivali više?

ĐURIČIĆ: Te reči su za mene predstavljale veliku čast, a nikada teret. Ja se i dan-danas igram fudbala i uživam u igri. Nisam se zasitio, nikada na fudbal nisam gledao kao posao, već isključivo kao ljubav, strast i igru. Splet okolnosti je bio takav da još uvek nisam dostigao svoj potencijal, ali verujem da najbolje tek sledi.

NN: Svaki prelazni rok postojala je priča o Vašem transferu. Pričalo se klubovima poput Mančester junajteda, Liverpula... Ali, nažalost, niste završili niti u jednom od njih. Gdje se pojavio problem?

ĐURIČIĆ: Za mene nije cilj samo preći u neki renomirani klub. Jednostavno, želim da nam se poklope ambicije, želim da imam slobodu u igri i da mogu da se iskažem. Igrač treba da ide korak po korak, a ako vredno i naporno radi, sigurno će mu se jednog dana otvoriti i ta vrata.

NN: Naravno, postojala je i šansa da se vratite u Crvenu zvezdu, šta desilo da ne dođe do realizacije transfera? Možda je najbolje pitanje kada ćete se vratiti u Zvezdu?

ĐURIČIĆ: San svakog zvezdaša je da zaigra u Zvezdinom dresu. Do sada se nisu poklopile određene okolnosti. Nikad se ne zna. Možda jednog dana.

NN: Nije Vam se posrećilo u Benfici, Majncu, Sautemptonu, Anderlehtu i Sampdoriji iako ste na trenutke pokazivali raskošan talenat. Da li ste ikada razmišljali da odustanete od svega? Šta Vam je davalo snagu da nastavite?

ĐURIČIĆ: Kada nabrojite klubove u kojima sam igrao, teško da bi neko mogao da kaže da nisam imao sreće. Igrao sam do sada u nekim od najvećih evropskih klubova i ponosan sam na to. Nikada nisam odustajao, to mi nije u karakteru. Na terenu se najbolje osećam i kada tako razmišljate, onda uvek imate snagu za još.

NN: Da li su Vam planovi za narednu sezonu vezani za Sasuolo?

ĐURIČIĆ: Jos je rano pričati o tome. Videćemo kada se završi sezona. Mislim da sam imao dobru sezonu, a za dalje ćemo videti.

Svugdje imam prijetelje

NN: Od svih klubova u kojima ste bili, gdje Vam je bilo najljepše? Za koji grad i navijače biste rekli da su Vam najviše odgovarali?

ĐURIČIĆ: Svaki klub i svaki grad su nosili nešto posebno. Možda Holandija, jer sam nekako imao najkonstantniju formu. Svuda mi je bilo lepo i u svakom gradu sam stekao prijatelje.