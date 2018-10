Filip Kostić u idealnom timu Lige Evrope

Reprezentativac Srbije Filip Kostić uvršten je u idealni tim kola Lige Evrope poslije pobjede Ajntrahta.

Kostić je dao jedan od četiri gola Ajntrahta u pobjedi nad Laciom 4:1 u četvrtak uveče, ali nije bio jedini Srbin strelac iz frankfurtske ekipe.

On je bio precizan u 28. minutu meča pri rezultatu 1:1 poslije golova Da Koste za Ajntraht i Parola za Lacio.

Filip se poslije dodavanja Mijata Gaćinovića ubacio iz drugog plana i sa sedam, osam metara zakucao loptu u mrežu.

Osim njega, gol je dao i Luka Jović u 52. minutu za 3:1, da bi konačan rezultat postavio Da Kosta svojim drugim golom u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Da Kosta je tako i sam završio u idealnom timu kola Lige Evrope. Od naših igrača su mreže tresli i Saša Marković za Apolon protiv Marseja i Aleksandar Prijović za solunski PAOK protiv BATE Borisova.

Prijovićev saigrač Leo Žaba je takođe završio u timu kola koji popunjavaju još Lunev i Paredes iz Zenita, Tomasov iz Astane, Taverner i Morelos iz Rendžersa, Konate iz Lajpciga i Zakarijasen iz Sarpsborga.

Leo je sa dva gola i dve asistencije za PAOK zaslužio i priznanje za igrača nedjelje u Ligi Evrope.

Bossing it in the #UEL this week#TOTW @FedExEurope pic.twitter.com/lmaKHEkqH1