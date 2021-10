Fiorentina odustala od Vlahovića

Fiorentina je digla ruke od srpskog golgetera Dušana Vlahovića.

Mjesecima unazad je italijanski klub pokušavao da produži ugovor sa najboljim strijelcem, dogovor je bio blizu u jednom trenutku, ali je Vlahović ipak rekao "ne".

Dobio je rekordan ugovor u istoriji kluba, vrijedan 40 miliona evra bruto na pet godina, ali ga je Srbin odbacio zbog – Juventusa i Viola se pomirala sa činjenicom da će ga zadržati na druže staze.

"Vlahović nije prihvatio naš ogroman ugovor. Pokušavali smo mjesecima, ali sada je gotovo", rekao je predsjednik kluba Roko Komiso.

Kako sadašnje obaveze Vlahovića prema "ljubičastima" ističu u junu 2023. godine, sljedeća zima i ljeto biće pravi trenutak za odlazak mladog napadača, prenosi b92.

Letos je Viola odbila Atletiko Madrid i Totenhem, tačnije ponude od 60 miliona evra, ali sada se situacija menja.

Moraće da sasluša nove. Ispred svih Juventusa, koji je već spremio dva plana kako bi došao do potpisa srpskog fudbalera.

