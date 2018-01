Nekadašnji fudbaler Arsenala i Milana Matije Flamini posle šest meseci pauze bez kluba potpisao je danas ugovor sa Hetafeom, saopštio je španski klub.

Francuz je potpisao ugovor na 18 mjeseci i na na taj način zaigraće u četvrtoj od pet najjačih liga.

Nekada jedan od najboljih zadnjih veznih na svijetu u martu će napuniti 34 godine, a "odmarao" je od ljetos nakon što mu je istekao ugovor sa Kristal Palasom.

On je prošao mlađe kategorije Olimpika iz Marselja, za koji je debitovao 2003. godine i već poslije jedne sezone prešao u Arsenal, gdje je u prvom mandatu, od 2004. do 2008. nastupio 102 puta, postigao sedam golova i bio dio tima koji je 2006. godine stigao do finala Lige šampiona.

Potom je prešao u Milan, sa kojim je osvojio Seriju A, da bi se 2013. godine ponovo vratio u Arsenal i za tri sezone osvojio dva FA kupa i jedan Komjuniti šild. Prethodnbo sezonu proveo je u Kristal Palasu.

U svijetu fudbala poznat je po tome što je mnogo veći novac zaradio privatnim biznisom u proizvodnji levilinske kiseline.

Za reprezentaciju Francuske odigrao je samo tri utakmice.