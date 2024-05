Flik i zvanično na klupi Barselone

Sada je i ozvaničeno da je nekadašnji selektor Njemačke i trener minhenskog Bajerna Hansi Flik novi trener Barselone.

Flik je sa katalonskim gigantom potpisao ugovor do juna 2026. On je postao tek treći njemački trener na klupi Barselona a prvi poslije 41 godine i Uda Lateka.

Hansi Flick signs today as new Barcelona head coach on contract valid until June 2026. It's all sealed, staff included; initial meeting to plan the summer transfer window will take place soon. pic.twitter.com/9Rs5kcvLJk