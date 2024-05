Foden najbolji igrač Premijer lige

Fudbaler Mančester sitija, Fil Foden proglašen je za najboljeg fudbalera Premijer lige.

Uz to je Foden dobio nagradu i za najboljeg igrača u izboru fudbalskih novinara.

Foden je ove sezone postigao 17 golova i uz to upisao osam asistencija na 34 utakmice koliko je odigrao u ligi.

Talentovani Englez je sa svoje 23 godine bio jedan od ključnih igrača Sitija i ove sezone.

Give it up for your @EASPORTSFC Player of the Season... Phil Foden #PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/MGwkYu19Or