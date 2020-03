Football Manager "zaluđenici" oborili rekord

Ljubitelji sporta na razne načine pokušavaju da "ubiju vrijeme" dok traje pandemija koronavirusa.

Sva sportska takmičenja su otkazana, a ljudima je naloženo da iz svojih domova ne izlaze bez prijeke potrebe.

Zato ne treba da čudi što je igranje kompjuterskih igrica, baš kao i gledanje televizije, poraslo prethodnih dana. Jedna od najpopularnijih igrica je i Football Manager, koji je proteklog vikenda oborio neke sopstvene rekorde.

Direktor Sports Interactive, Majls Jakobson, objavio je na svom Tviter profilu da je u nedjelju najnoviju verziju FM-a istovremeno igralo 90.000 ljudi.

#FM20 is currently being played by 84,063 of you via Steam, which is a new record. And likely to go up further today. Thank you for choosing our work to keep you entertained in this time of self-isolation in many countries around the world. Please keep safe everyone x