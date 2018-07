Fotograf kojeg je Mandžukić srušio objavio sjajne fotografije

Juri Kortez je meksički novinar i urednik agencije AFP, a igrom slučaja sinoć je postao dio istorije nakon što su ga hrvatski igrači, prvenstveno Mario Mandžukić, srušili nakon slavljeničkog pogotka.

Mandžukić donio pobjedu Hrvatskoj u 109. minutu. Veliki posao je tu odradio Perišić. Asistirao je glavom iz nezgodne pozicije. Poslao je loptu na nekih pet metara od gola, a Mandžukić je to iskusno riješio, nakon čega je poletio ka fotografu i srušio ga u euforiji proslave pogotka.

Međutim, Kortez je ostao priseban i profesionalan te je i tom prilikom snimio fotografije delirijuma Hrvata.

Hrvatski reprezentativci su mu se odmah izvinili, a od Domagoja Vide dobio je i poljubac.

Podsjetimo, fudbalska reprezentacija Hrvatske sinoć se plasirala u finale Svjetskog prvenstva u Rusiji, gdje će igrati protiv Francuza u nedjelju od 17 časova.

Hrvati su u polufinalu nakon produžetaka pobijedili Englesku s 2:1 i došli do najvećeg uspjeha u istoriji.

This is what it looks like when you get mobbed by celebrating Croatian players #WorldCup

@YuriYurisky pic.twitter.com/5WWgrNgXXQ