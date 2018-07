Francuska golom Umtitija do finala

Fudbaleri Francuske savladali su Belgiju minimalnim rezultatom u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Pobjedu Francuzima donio je Umtiti u 51. minutu nakon ubačaja iz kornera.

Tok meča:

1' - Sudija Andres Kunja iz Urugvaja označio je početak meča. Francuska je izvela prvi udarac.

5' - Oprezan početak. Francuska je na startu držala loptu u svom posjedu, a kada je Belgija došla do lopte krenula je ofanzivnije, ali za sada bez prilika.

6' - Azar je sa lijeve strane ubacio loptu po zemlji, ali defanzivci Francuske to sijeku i šalju u korner, koji je očajno izveden.

11' - Najraspoloženiji kod Francuske za sada je Mbape. Pokušao je da proturi loptu do Žirua, ali su defanzivci Belgije oprezni.

13' - Pogba je sa sredine poslao loptu u sredinu za Mbapea, ali je za malo ova lopta bila prebrza.

16' - Na isteku 15. minuta Azar je zaprijetio golu Francuske. Primio je loptu u kaznenom prostoru i bez razmišljanja šutirao sa lijeve strane, ali šalje loptu u gol-aut.

18' - Sada prijeti i Matuidi. Šutirao je sa dvadesetak metara ali je Kurtoa bio dobro postavljen i nije imao problema pri smirivanju.

19' - Ponovo Azar. Ponovo je raspalio sa lijeve strane kaznenog prostora, ali Varan je uspio da se ispriječi lopti i pošalje je u korner.

22'- Kakva intervencija Ljorisa. Spasio je gol Francuske nakon odličnog udarca Alderverelda iz okreta.

28' - Umtiti je presjekao nezgodnu loptu. Belgija napada sa lijeve strane. De brujne je po zemlji gurnuo loptu, ali je Umtiti uspio da interveniše.

31' - Francuska se konačno malo oslobodila. Žiru je pokušao iz veoma teške pozicije. Nakon ubačene lopte šutirao je glavom bez pogleda, i za malo bio neprecizan.

33' - Nova prijetnja po gol Belgije. Grizman je primio loptu na ivici šesnaesterca i šutirao. Međutim, bio je veoma neprecizan.

34' - Samo što su krenuli u napad Belgijanci su izgubili loptu. Mbape je sa desne strane na prvu uputio loptu ka Žiruu, ali je ovaj izblokiran.

40' - Pavar je primio loptu na desnoj strani i izbio sam ispred golmana Belgije.Kurtoa se istakao sjajnom odbranom i spasava Belgiju. Samo korner za Francusku.

45+1 - Prva slaba reakcija Umtitija na meču mogla je skupo da košta Francusku. De Brujne je ubacio loptu sa desne strane ka Lukakuu, a Umtiti loše reaguje. Ipak, loše je reagovao i Lukaku od kojeg se lopta odbija u gol-aut.

45+1 - Kraj prvog poluvremena. Vidjeli smo nekoliko izglednih šansi i nekoliko sjajnih reakcija golmana obje reprezentacije. Utakmica je za sada poprilično zanimljiva. Samo fale golovi.

Drugo poluvrijeme:

46' - Počelo je drugo poluvrijeme.

48' - Belgija prva dolazi do prilike u drugom poluvremenu. Nakon ubačaja skočio je Lukaku, ali je bio neprecizan. Na leđima je imao Varana pa ga je i to omelo.

51' - Kompani je, najvjerovatnije, spasio gol Belgije. Žiru je šutirao, a Vinsent se ispriječio i poslao optu u korner.

51' - GOOOOOOOL - Nakon ubačene lopte najviši je bio sjajni Umtiti koji je nadskočio Felainija i savladao Kurtou. Francuska vodi 1:0.

56' - Francuska je mogla da duplira prednost. Sjajnim potezom Mbape je uposlio Žirua koji je pokušao da zatrese mrežu, ali je izblokiran.

61' - Poslije primljenog gola Belgija je dosta potonula, međutim ulaskom Mertensa dobijaju na svježini. Upravo je on bio uključen u akciji kada je De Brejne slabo šutirao.

65' - Ponovo Ljoris. Mertens je ubacio loptu , a golman Francuske je boksuje i čisti ispred svog gola.

65' - Već u sljedećem napadu nova prijetnja pred golom Francuske. Felaini je pokušao glavom nakon ubačaja, ali neprecizno.

68' - Žiruu se nikako ne da. Grizman mu je sada proturio loptu, ponovo je probao, ali neprecizno. Lopta je otišla nebu pod oblake.

71' - Belgijanci pokušavaju da prodru do gola Francuske i dođu do izjednačenja, ali im to ne "polazi za nogom". Francuzi za sada djeluju sigurno u odbrani.

76' - De Brujne je pokušao. Bio je to jedan "traljav" udarac i prokockana prilika.

79' - "Trikolori" kontrolišu igru i ne dozvoljavaju "crvenim đavolima" da ugroze Ljorisa. Umjesto toga, imali su priliku iz slobodnjaka, ali nisu ugrozili Kurtou.

81' - Ljoris je ponovo bio na visini zadatka. Lukaku i De Brujne su kombinovali, a lopta se na kraju odbila prema Vitselu koji je izbio iz pozadine i raspalio, međutim, golman Francuske izgleda nesavladivo.

86' - Veliki hendikep za Francusku. Matuidi mora da napusti igru, umjesto njega u igri je Toliso.

88' - Francuzi su uspjeli da se odbrane nakon pometnje u njihovom kaznenom prostoru poslije ubačaja De Brujnea. De Brujne je uspio ponovo da dođe do lopte, ali loše šutira.

90' - Igraće se šest minuta sudijske nadoknade.

90 + 2' - Nesportski potez Mbapea. Bio je aut za Belgiju, a Francuz im nije dao loptu. Zaslužio je žuti karton.

90 + 3' - Grizman je šutirao, ali je Kurtoa to odbranio.

90 + 6' - Kurtoa je spasio potop. Toliso je bio u prilici ali se golman đavola istakao na golu.

90+ 6' - Kraj meča

Izabranici Didijea Dešana do najbolje četiri selekcije na Mundijalu došli su preko Argentine (4:3) i Urugvaja (2:0), dok su igrači Roberta Martinese u osmini finala savladali Japan (3:2), odnosno u četvrtini Brazil (2:1).

Francuska je ostvarila samo jedan remi i to u onom blijedom meču sa Danskom u grupnoj fazi, dok je Belgija zabilježila sve pobjede i po mnogima igraju najljepši fudbal.

Pobjednik ovog susreta sastaće se sa boljim iz duela Engleska-Hrvatska. Taj meč igra se u srijedu od 20 časova.

Sastavi:

Francuska: Ljoris – Pavar, Varan, Umtiti, Ernandes – Pogba, Kante, Matuidi – Grizman, Mbape, Žiru

Belgija: Kurtoa – Aldervireld, Kompani, Vertongen – Vitsel, Felaini, Dembele – De Brejne, Šadli, Azar – Lukaku