Francuski novinar posvađao Delije i Grobare: S kim je to do sada Zvezda igrala?

Totalno inferioran odnos i težak poraz Zvezde naspram Pari Sen Žermena mogao se očekivati, mada bilo je onih koji su vjerovali da srpski prvak može pružiti jači otpor super favoritu kakav je tim "svetaca".

Jedan od takvih je francuski novinar Met Spiro čiji je komentar o Zvezdi izazvao pravi "tviter rat" navijača beogradskih "vječitih rivala".

"Crvena zvezda je neporažena 34 utakmice prije večerašnjeg meča, s kim je to, dođavola, do sada igrala???", napisao je Met, ne sluteći da je time prizvao već dobro poznatu "Superliga/sudije/Tole/FSS" retoriku na relaciji tvrdokornih pristalica obje strane.

Red Star unbeaten in 34 games before tonight. Who the hell have they been playing???