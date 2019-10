Francuski političari traže otkazivanje utakmice s Turskom

Večeras će derbi grupe H u kvalifikacijama za Euro igrati Francuska i Turska. Obje ekipe imaju po 18 bodova i biće to dvoboj za prvo mjesto u grupi.

Međutim, dobar dio francuske političke scene traži da se utakmica ne odigra kao odgovor na tursku invaziju na Siriju te vojno salutiranje turskih fudbalera nakon utakmice s Albanijom (1:0) u petak.

Nakon utakmice, službena Twitter stranica turske reprezentacije postavila je fotografiju na kojoj se vidi kako cijela ekipa i stručni štab čine istu gestu u svlačionici, s natpisom kako su igrači "posvetili pobjedu turskim hrabrim vojnicima i kolegama mučenicima".

Žan-LuK Melenšon, vođa francuske populističke ljevičarske stranke France Insoumise, napisao je sljedeći status na Twitteru:

"Ako turski fudbaleri vojno pozdravljaju, moraju očekivati da će se s njima postupati kao s vojnicima neprijateljske vojske. Dakle, protiv njih ne igramo fudbal. Osnove sportskog bavljenja više nema!", poručio je.

U međuvremenu, Žan Kristof Lagarde, vođa desničarskog UDI-ja, rekao je sljedeće:

"Ovim vojnim pozdravom turska reprezentacija probila je granicu koja mora odvojiti sport od politike. Ne možemo na Stade de Franceu pozdraviti one koji podržavaju pokolje naših kurdskih saveznika."

#Football #War France Vs Turkey #AnnulationMatchFranceTurquie Politicians called for football match #FranceTurquie #France Vs #Turkey to be canceled. This comes in response to a military salute after winning goal against Albania.#eudebates #Syria https://t.co/eD71dMnxrj