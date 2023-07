Francuski trener ispisao istoriju fudbala: Erve Renar uradio nešto što niko nije

Fudbalski trener Erve Renar ispisao je istoriju ove igre.

On je uradio nešto što do sada niko nije uspio, prenose Novosti.

Niame, ovaj 54-godišnji stručnjak je postao prvi strateg koji je ostvario pobjedu i na muškom i na ženskom Mundijalu.

Juče je sa fudbalerkama Francuske trijumfovao protiv Brazila sa 2:1, dok je istim rezultatom u Kataru bio bolji od Argentine kao selektor Saudijske Arabije.

Vrijedi pomenuti da su "gaučosi" na kraju osvojili Svjetsko prvenstvo i to im je bio jedini poraz na šampionatu.

Renar u je karijeri trenirao Zambiju, Angolu, Obalu Slonovače i Maroko. Sa Zambijom i Obalom Slonovače osvojio je Afrički Kup nacija 2012. i 2015. godine.

