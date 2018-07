Francuski "zlatni momci" u Jelisejskoj palati

Pobjednička fudbalska reprezentacija Francuske stigla je večeras otvorenim autobusom na prepuna Jelisejska polja, dok su nad Parizom avioni raspršivali boje nacionalne zastave, a više od hiljadu građana koji su dočekali pobednike Svetskog prvenstva veselo su im klicali.

Ušavši u francusku predsedničku palatu, kapiten i golman Igo Loris, sa zlatnim trofejom u rukama, i trener Didije Dešan prvi su pozdravili predsjednika Francuske Emanuela Makrona i njegovu suprugu Brižit na crvenom tepihu ispred Jelisejske palate.

"Hvala što ste nam donijeli ovaj pehar. Hvala što ste nas učinili ponosnim, što ste uložili toliko truda. Hvala što ste bili jedinstveni. Hvala vašim porodicama koje su ovdje, trenerima i timovima", rekao je predsjednik Francuske u obraćanju članovima reprezentacije, uz poruku da se ne mijenjaju, jer "ova ekipa je lijepa" i da "nikada ne zaborave odakle dolaze".

Okupljenim građanima ispred predsjedničke palate obratio se igrač sredine terena Pol Pogba, uzviknuvši "Naprijed Plavi, naprijed", otpevao je i nekoliko pjesama, pa mikrofon predao Benžamenu Mendiju.

One team, one nation, one dream.



Two stars #FiersdEtreBleus pic.twitter.com/jHFFTHOSsj