Francuz odbio nositi LGBTQ+ kapitensku traku u Kataru

Ugo Ljoris, golman i kapiten francuske fudbalske reprezentacije, neće nositi LGBTQ+ traku tokom Svjetskog prvenstva u Kataru, poručivši novinarima da ljudi koji putuju u Katar moraju poštovati kulturu te zemlje baš kao što Francuzi očekuju da stranci poštuju francusku kulturu u Francuskoj.

“Kada dočekujemo strance u Francuskoj, želimo da se pridržavaju naših pravila i naše kulture. I učiniću isto u Kataru", rekao je Ljoris okupljenim novinarima uoči turnira, a prenosi "Palnws.be".

Katar je šerijatska država u kojoj je homoseksualnost trenutno zakonom zabranjena, zbog čega francuski reprezentativni golman više ne želi nositi LGBTQ+ kapitensku traku.

Hugo LLoris, on the LGBTQ+ captain armband: "I have my personal opinion. When we welcome strangers in France, we often want them to comply with our rules and requirements. I will do the same in Qatar. I have to show respect for that." pic.twitter.com/Nji2RNExKU