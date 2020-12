"Frans fudbal" izabrao najbolji tim u istoriji

Ugledni francuski list "Frans fudbal" izabrao je najbolji tim u istoriji, poslije dva mjeseca glasanja u kojem je učestvovalo 140 novinara iz cijelog svijeta, kao i navijači i čitaoci.

Idealni tim u formaciji 3-4-3 izgleda ovako: Lav Jašin - Markos Kafu, Franc Bekenbauer, Paolo Maldini - Ćavi Ernandes, Lotar Mateus, Dijego Maradona, Pele - Lionel Mesi, Kristijano Ronaldo, Ronaldo.

Među kandidatima bio je i Dragan Džajić, a na njegovoj poziciji "lijevog krila" najviše glasova dobio je Kristijano Ronaldo.

"Frans fudbal" je birao najbolji tim u istoriji, nakon što je redakcija odlučila da ove godine zbog pandemije virusa korona ne dodjeljuje Zlatnu loptu.

After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! pic.twitter.com/FsKAoSyGZL