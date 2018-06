Fred stigao na 'Traford', Murinjo 'odrešio kesu' za Brazilca

Brazilac Fred novi je fudbaler Mančester junajteda, saopštio je klub sa "Old Traforda".

"Crveni đavoli" za ovaj transfer izdvojili su 47 miliona funti, odnosno oko 53 miliona evra koliko će leći na račun Šahtjora iz Donjecka.

Fred, koji je rođen 1993. godine, postao je peto najskuplje pojačanje u istoriji Junajteda.

Menadžer Mančestera Žoze Murinjo nije žalio pare kod ovog transfera i očekuje se da Fred bude osvježenje za vezni red slavnog kluba.

Brazilac je u Evropu stigao 2013. godine i punih pet sezona nosio je dres Šahtjora. Trenutno se nalazi u timu Brazila koji će igrati na Mundijalu u Rusiji.

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.



More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8