Frimpong na meti klubova iz Mančestera

Bajer Leverkuzen je nadomak osvajanja istorijske titule u Bundesligi, a jedan od glavnih aktera ovih uspjeha, Džeremi Frimpong je na radaru dva giganta.

Nizozemski reprezentativac je eksplodirao ove sezone na poziciji desnog spoljnjeg igrača na koju ga je prekomandovao Ćabi Alonso. Uz Alehandra Grimalda i Florijana Virtsa je definitivno obilježio ovu sezonu ’’Farmaceuta“.

U 25 utakmica u Bundesligi je Frimpong zabilježio po osam golova i asistencija i u mnogome doprinjeo uspjesima Leverkuzena. To nije promaklo mančesterskim klubovima.

Naime, Mančester junajted i Mančester siti su prvi u redu da dovedu talentovanog Nizozemca. Leverkuzenu će biti izuzetno teško da ga zadrži, s obzirom na činjenicu da u njegovom ugovoru postoji otkupna klauzula od 46 miliona evra.

