Fudbal na SP u Kataru će biti drugačiji, sudijske nadoknade i do 10 minuta?

Legendarni fudbalski sudija Prijerluiđi Kolina, šef sudija unutar FIFA i dio IFAB-a koji određuje pravila fudbalske igre, dao je intervju za italijanske medije u kojem je govorio o potencijalnoj promjeni fudbala na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Najavio je da nas čekaju duže nadoknade vremena možda čak i do 10 minuta.

Ističe se da se ovo sve radi u u cilju poboljšanja igre.

"Ako pogledate statistiku, vidjećete da neki timovi igraju efektivno 52 minuta, drugi 43 minuta, a neki treći 58 minuta. Ako sve to saberete tokom jedne ligaške sezone, razlike postanu velike. Još jedna stvar koju treba uzeti u obzir je da navijači i na stadionu i kraj TV ekrana plaćaju da gledaju meč od 90 minuta fudbala, ali nekad vide po 45 minuta igre. Pola cijene karte ode na neaktivno vrijeme. Najviše protraćenog vremena ode na izvođenje auta ili gol-auta", počeo je Kolina i zatim dodao:

"Danas je prihvaćeno da je dobro kada meč ima oko 60 minuta efektivne igre. Mi u FIFA ćemo za Svjetsko prvenstvo govoriti sudijama kako da nadoknade izgubljeno vrijeme, ali za postignute golove. Ako su tri gola postignuta u jednom poluvremenu, prosječno slavlje traje minut i po, to je pet minuta slavlja i pet minuta u kojima se fudbal ne igra. Ako želimo da budemo precizniji, moraćemo da se pripremimo za nadoknade vremena od po devet minuta".

Jedan od najboljih sudija svih vremena istakao je da je zato prije 30 godina došlo do promjene nekih fudbalskih pravila.

"Ove stvari su jako važne za fudbal, ali osam-devet minuta za izvođenje auta, i još toliko za gol-aut. Zato je prije 30 godina donesena odluka da igrač ne može nogom namjerno da vrati loptu golmanu i da je on uzme u ruke, to je dovelo do toga da je fudbal postao zanimljiviji. I sad razmišljamo da uradimo nešto slično. Moraćemo da se pripremimo za nadoknade vremena od po devet minuta", jasan je legendarni sudija.