Fudbal više nikada neće biti isti: Jusein Bolt zvanično fudbaler!

Govorio je godinama da će se oprobati u fudbalu, san mu je bio Mančester junajted, pokušavao je preko zajedničkog sponzora Pume da dođe do dresa Borusije Dortmund, ali je jasno da je to bila šala, odnosno dobar marketinški trik za sve.

Ipak, Jusein Bolt je od sinoć i zvanično fudbaler.

On je potpisao ugovor za Mameloidi Sandauns iz Južne Afrike, a već se pojavila i fotografija sa dresom i zvanična poruka ovog kluba:

"Fudbal više nikada neće biti isti", i zaista je tako, biće zanimljivo kada se pojave na internetu najzanimljiviji detalji sa njegove fudbalske utakmice.

Football will never be the same. Find out tomorrow 8am GMT! #Sundowns pic.twitter.com/nifRZFR62s