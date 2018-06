Fudbaler Bolt "debitovao" i odmah napustio klub

Legendarni sprinter sa Jamajke Jusein Bolt zahvalio se norveškom klubu Stremsgodsetu čiji je dres nosio u prijateljskoj utakmici protiv nacionalnog tima do 19 godina ove skandinavske zemlje.

Bolt je u igru ušao u 71. minutu.

"Osjećao sam se odlično u ekipi, atmosfera je bila veličanstvena. Želim da zahvalim klubu na ukazanoj šansi," rekao je Bolt i nastavio:

"Pratiću rezultate Stremsgodseta. Provjeravaću ko je postigao gol, kako je ko igrao. Mnogo hvala svima. Cijenim vrijeme provedeno sa ekipom. Da biste pobjeđivali treba da igrate svoj fudbal i zaboravite na strah."

Najbrži čovjek na svijetu, osvajač osam zlatnih medalja na Olimpijskim igrama, trenirao je ranije sa igračima južnoafričkog Mamelodija, kao i sa fudbalerima Dortmunda u martu.

It´s been a pleasure, Usain. Thank you for the positive vibes. All the best! #puma @usainbolt pic.twitter.com/UpPo3TyDNW