Fudbaler Borca pogođen cipelom u glavu

Jovo Lukić, napadač banjalučkog Borca, jedan je od igrača koji su izvukli deblji kraj tokom napada navijača Veleža koji su ulaskom na teren prekinuli derbi Premijer lige Bosne i Hercegovine.

U izjavi za portal "Sport Sport.ba", Lukić je priznao da je napadnut od strane domaćina u trenutku kada je izbio haos. Podsjetimo, do prekida je došlo poslije drugog gola Borca u 81. minuti.

"Pobjegao sam sa terena i krenuo u tunel i tada sam dobio cipelu u glavu", poručio je Lukić.

Problema je imao i predsjednik Borca Dejan Lukendić.

"Nisam se osjećao bezbjedno budući da sam doživio napad. Zahvaljujem ljudima iz Veleža koji su bili korektni. Kad dođe do fizičkog napada, to onda nije to. Ovo nisu pravi navijači Veleža. Još jednom se zahvaljujem ljudima iz Veleža koji su uradili sve što je bilo u njihovoj moći", rekao je Lukendić za pomenuti portal.

Ova utakmica je imala i "treće poluvrijeme" s obzirom na to da su huligani u toku noći napali sudije sa meča, a tom prilikom su im bakljama zapalili automobil.

