Fudbaler Borusije Dortmund osumnjičen da je tukao trudnu djevojku

Fudbaler Borusije Dortmund i povremeni njemački reprezentativac Niko Šulc (29) optužen da je svoju bivšu djevojku pretukao i udario nogom u stomak dvije sedmice prije porođaja 2020. godine, te se nalazi pod istragom.

Bivša djevojka prijavila ga je za fizički napad, a kako piše Bild sve je dokumentovano putem chata na Whatsappu, gdje je Šulc priznao krivicu i već je obavljen pretres njegove kuće iz koje su izuzeti dokazi.

"Prethodno ju je zgrabio s leđa i potom bacio na tlo. Nakon toga su uslijedili udarci u predjelu stomaka", piše Bild.

To navodno nije bio jedini put da je Šulc tukao djevojku, jer je u dokumentu na 76 stranica zabilježeno ukupno sedam slučajeva, a navodi se da su se svi incidenti dogodili 2020. godine.

Šulc je karijeru počeo u Herthi, a zablistao je u Hoffenheimu odakle je u ljeto 2019. prešao u Borusiju Dortmund za 25 miliona evra.

The player suspected that this could have consequences for him. As further screenshots in the report, he asked his ex-girlfriend to delete messages that could incriminate him.#BVB https://t.co/nrYoJHDLIB