Fudbaler Malmea propustio svoju svadbu zbog utakmice, mijenjao ga brat

Novi napadač Fudbalskog kluba Malme Mohamed Buja Turej propustio je sopstveno vjenčanje kako bi debitovao za švedski klub na utakmici kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Didelanža, prenijeli su švedski mediji.

Saigrač srpskog fudbalera Veljka Birmančevića otkrio je da ga je na vjenčanju predstavljao rođeni brat i da je ceremonija obavljena bez njega.

"Moj brat me zastupao na vjenčanju. Vjenčali smo se 21. jula u Sijera Leoneu. Ali nisam bio tamo, jer me Malme zamolio da dođem ranije", izjavio je Turej, a prenijeli švedski mediji.

Fudbaler iz Sijera Leona na društvenim mrežama objavio je slike sa vjenčanja, a objasnio je da su one nastale ranije.

"Slikali smo se unaprijed. Dakle, izgleda kao da sam bio tamo, ali nisam. Na samom vjenčanju mijenjao me je brat, dok će supruga živjeti ovdje sa mnom. Kad je riječ o medenom mjesecu, prvo moramo da budemo prvaci", rekao je napadač Malmea.

Mohamed Buja Turej ovog ljeta stigao je u Malme iz kineskog Henana, a na utakmici protiv Didelanža na teren je ušao s klupe i odigrao desetak minuta.

I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT Suad Baydoun I can’t wait to enjoy life with you together soboti . pic.twitter.com/nEw4siV0QF