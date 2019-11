Fudbaler Monaka bijes zbog crvenog iskalio na monitoru za VAR

Fudbaler Monaka Ruben Agilar dobio je crveni karton na meču protiv Sent Etjena, što mu nije baš sjelo, a deblji kraj izvukao je monitor za VAR sistem.

Naime, Agilar je nakon crvenog kartona u sudijskoj nadoknadi, nezadovoljan odlukom, srušio monitor na kojem je sudija pregledao sporne situacije.

On je šutnuo monitore koji su se sružili. Ljudi oko njega gledali su šokirano šta se dešava, a fudbaler je ljutito nastavio hod ka tunelu.

Interesantan je prateći tekst na jednom od video snimaka objavljenih na Twitteru.

"Za sve vas koji mrzite VAR... Budi kao Ruben Agilar", stajalo je u opisu video snimka.

Vjerujemo da će se Agilar pokajati zbog svega, jer je sasvim sigurno da crveni karton neće biti jedina kazna za ovakvo ponašanje.

To those of you that hate VAR, here’s Monaco right-back Ruben Aguilar booting the monitor after being sent off this weekend. Be like Ruben Aguilar. pic.twitter.com/wySCcF2TIX