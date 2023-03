Fudbaler Reala "poludio" poslije izmjene (VIDEO)

Fudbaler Reala Lukas Vaskes bio je starter protiv Betisa i igrao je do 59. minuta, kada je umjesto njega ušao Dani Karvahal, a Vaske nije mogao da sakrije svoje nezadovoljstvo.

Real Madrid je odigrao 0:0 protiv "zelenih" iz Sevilje u gostima u utakmici 24. kola španske lige i tako se dodatno udaljio Barseloni u trci za titulu.

Vaskes je prilikom napuštanja terena šutnuo klupu za rezerve, a potom bacio jaknu koju mu je ekonom dao da je obuče.

"Uradili smo dovoljno da ostvarimo više ovdje, nedostajala nam je završnica, posljednji pas za gol i zbog toga nismo srećni. Mart je, znamo koliko je komplikovano, ali ćemo se boriti do kraja", rekao je Vaskes poslije meča.

