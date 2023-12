Fudbaler Reala zbog povrede ne igra do kraja godine

Fudbaler Reala Dani Karvahal odsustvovaće neko vrijeme sa terena zbog povrede mišića lijeve noge, saopštio je danas madridski klub.

U saopštenju Reala se ne navodi koliko će Karvahal odsustvovati van terena.

Međutim, španski mediji tvrde da će fudbaler Reala pauzirati do kraja godine. On će biti spreman tek za finalni turnir španskog Superkupa, koji je na programu od 10. do 14. januara naredne godine, prenosi Tanjug.

Karvahal je ove sezone odigrao 17 utakmica za Real i postigao je dva gola u svim takmičenjima.

