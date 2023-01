Fudbaler Šarlota Enton Voks preminuo nakon nesreće na Floridi

Fudbaler Šarlota Eglez Enton Voks preminuo je danas u 25. godini od posljedica povreda koje je zadobio tokom nesreće na Floridi, saopštio je američki klub, prenosi AP.

U saopštenju Šarlota se navodi da je Voks preminuo u četvrtak ujutru, ne navodeći detalje nesreće.

AP navodi da je "Majami herald" prenio da je engleski fudbaler nastradao u sudaru dva broda u Majamiju.

Vlasnik Šarlota Dejvid Teper rekao je da su svi u klubu "razoreni tragičnom smrću Entona Voksa".

"Bio je sjajan sin, otac, partner i saigrač čiji je radosni pristup životu dirnuo sve koje je sreo", rekao je Teper.

Voks je karijeru počeo u Totenhemu, a potom je igrao za Atlantu i Portsmut, a u Šarlot je prešao prošle godine. On je za američki klub odigrao 24 utakmice.

"Enton je ljude oko sebe činio boljim osobama u svim oblastima života i predstavljao je Šarlot po najvišim standardima i na terenu i van njega", istakao je vlasnik Šarlota.

We are deeply saddened to share that Anton Walkes has tragically passed away this morning. May he rest in peace. pic.twitter.com/8oUcHvWW6g