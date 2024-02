Fudbaler Spartaka stavljen na međunarodnu potjernicu

HAG - Fudbaler moskovskog Spartaka Kvinsi Promes, osuđen u Holandiji, stavljen je na međunarodnu potjernicu, a Holandija još nije uspjela da izdejstvuje njegovo izručenje, rekao je za RIA Novosti portparol amsterdamskog tužilaštva Frenklin Vatimena.

"Osuđeni fudbaler je stavljen na međunarodnu potjernicu. Tužilaštvo je pokušalo da ga privede u Holandiju i preduzelo mjere za to. Međutim, to još nije dovelo do njegovog izručenja", rekao je Vatimena.

Kako je napomenuo pres-sekretar tužilaštva, Holandija na to ne može uticati, jer odluka o izručenju "zavisi od drugih zemalja". Okružni sud u Amsterdamu osudio je u srijedu Promesa na šest godina zatvora zbog pomaganja u švercu 1.370 kilograma kokaina. Advokati fudbalera su saopštili da će se žaliti na odluku.

Bivši igrač Ajaksa i reprezentativac Holandije je ove sezone postigao devet golova u 22 utakmice za ruski klub.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.