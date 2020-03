Fudbaler bivšoj ženi: Šta imaš u glavi kad sa djecom putuješ u Italiju

Cuando leo que en mi país se empezaron a tomar medidas en prevención del #covid_19 me tranquiliza , pero todavía veo noticias donde la gente continúa yendo a trabajar , el fútbol se quiere jugar y muchas cosas más. Creo que es el momento de tomar como ejemplo la situación en europa y en Italia en particular para salir de este momento todos juntos en cualquier parte del mundo. #iorestoacasa #yomequedoencasa #stayathome

