Fudbaler dobio milion evra na lutriji

Igrač engleskog niželigaša Preston Nort Enda je dobio milion evra na Nacionalnoj lutriji Irske.

O'Konor je srećni tiket dobio od ujaka kao novogodišnji poklon.

"Naravno da nisam očekivao nagradu. Ujak mi je kupio tiket kao novogodišnji poklon, poslao sam ga porodici da provjere brojeve i nisam mogao da vjerujem kad su mi javili da sam dobio milion evra. Nemam za sada nikakvih planova. Razmisliću nekoliko dana šta ću sa novcem. Meni je najvažnije da sam sa porodicom", rekao je O'Konor.

O'Konor je inače u julu došao u Preston iz Kork Sitija za mjesečnu platu od sasvim solidnih 10.000 funti.

Ima četiri nastupa za mladu reprezentaciju Irske.

A rising Irish football star Kevin O’Connor who plays for Preston North End collected his €1 Million on the Christmas Millionaire Raffle pic.twitter.com/V3gMJ2Ah04