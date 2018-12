Fudbaler dobio otkaz zbog fotografije na Instagramu

Galatasaraj je prvi dio sezone okončao na četvrtoj poziciji turske Super lige, što i nije toliko loše ako se zna da je Bešiktaš šesti, a Fenerbahče tek 17.

Ipak, u Galati su odlučili da uruče otkaz stoperu Serdaru Azizu.

Naime, Aziz se nedavno uoči utakmice sa Sivasporom klupskim doktorima požalio na stomačne bolove, zbog čega nije bio u konkurenciji za susret.

I čini se da bi sve bilo u redu, da nije bilo nepromišljenog poteza njegove supruge. Naime Serdarova ljepša polovina na svom Instagram profilu je objavila fotografiju sa Maldiva.

Naravno, fotografija je brzo našla svoj put do rukovodećih ljudi Galate koji su odmah odlučili da raskinu ugovor s fudbalerom koji je imao ugovor do ljeta 2020. godine, prenosi "Faktor.ba".

