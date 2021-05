Fudbaler na proslavu titule došao u kostimu Marvelovog junaka

Fudbaleri Zenita osvojili su naslov prvaka Rusije nakon što su u derbiju 28. kola pobijedili direktnog kandidata za titulu moskovski Lokomotiv, sa 6:1.

Uoči derbija Zenit je imao šest bodova više i Lokomotivu je trebala pobjeda da ostane u igri za prvo mjesto dva kola prije kraja prvenstva, piše "Scsport.ba".

Umjesto pobjede Lokomotiv je pretrpio težak poraz, što je značilo da Zenit može krenuti u proslavu treće uzastopne titule prvaka Rusije i sedme u svojoj istoriji. Klub u riznici trofeja ima i naslov Sovjetske više lige iz 1984.

Osvojeni naslov prvaka bio je i treći za Artema Džubu koji je na proslavu stigao u kostimu Marvelovog junaka Deadpoola.

Objasnio je zašto se odlučio na to.

"Takav sam. Već godinama imam ovaj kostim, a sad kad smo uzeli treću titulu u nizu dozvolio sam sebi da ga obučem. Želio sam to i prije napraviti, ali nisam se usudio kod drugog naslova, a kod prvog nisam za to imao vremena", izjavio je.

Artem Dzyuba as #Deadpool collecting his #RPL league winners medal with his son! pic.twitter.com/GyciKE9NLw