Fudbaler nađen mrtav pod ruševinama nakon zemljotresa

Ahmet Ejup Turkaslan, golman Malatije, izgubio je život zbog zemljotresa u Turskoj.

Njegovo tijelo pronađeno je pod ruševinama, a tužne vesti potvrdio je klub.

Malatyaspor goalkeeper Ahmet Eyüp Türkaslan was sadly found under the rubble of the earthquake in Turkey. Our condolences go out to his family and loved ones and everyone effected by this awful tragedy. pic.twitter.com/KJLokFHDoV